3 сентября, 02:00

Парламент Республики Сербской избрал новое правительство во главе с Миничем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины избрал новое правительство во главе с Савой Миничем. Бывший министр сельского хозяйства сменил на этом посту Радована Вишковича, ушедшего в отставку. Трансляцию вело радио и телевидение Республики Сербской.

За кандидатуру Минича проголосовали 50 депутатов Народной скупщины. В его кабинете — три новых министра, 12 сохранили свои посты. Среди них хорошо известный в России глава минэнерго и горного дела Петар Джокич.

Представляя программу, новый премьер подчеркнул, что правительство будет опираться на конституционное устройство БиГ, закреплённое Дейтонским соглашением.

«Мы будем привержены исключительно миру, стабильности и сосуществованию граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности», — заявил Минич.

Ранее Life.ru писал, что ЦИК отозвал президентский мандат Милорада Додика из-за приговора. Додик ответил на лишение его мандата президента Республики Сербской нецензурно. Политик отметил, что сдаваться и капитулировать не собирается. Он подчеркнул, что всеми правовыми средствами будет оспаривать политически мотивированное решение ЦИК.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Босния и Герцеговина
  • Политика
