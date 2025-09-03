Парламент Республики Сербской избрал новое правительство во главе с Миничем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge
Парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины избрал новое правительство во главе с Савой Миничем. Бывший министр сельского хозяйства сменил на этом посту Радована Вишковича, ушедшего в отставку. Трансляцию вело радио и телевидение Республики Сербской.
За кандидатуру Минича проголосовали 50 депутатов Народной скупщины. В его кабинете — три новых министра, 12 сохранили свои посты. Среди них хорошо известный в России глава минэнерго и горного дела Петар Джокич.
Представляя программу, новый премьер подчеркнул, что правительство будет опираться на конституционное устройство БиГ, закреплённое Дейтонским соглашением.
«Мы будем привержены исключительно миру, стабильности и сосуществованию граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности», — заявил Минич.
