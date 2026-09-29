Додик предложил Путину ежегодные заседания правительств РФ и Республики Сербской

Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик предложил президенту России Владимиру Путину проводить раз в год совместные заседания правительств. Об этом он заявил на встрече в Кремле.

«Наше сотрудничество приобрело институциональный характер. Несколько дней назад состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ и БиГ. Я доволен достигнутым прогрессом и считаю, что мы могли бы углубить это сотрудничество на институциональном уровне», — сказал Додик.

Он предложил закрепить взаимодействие ещё одним регулярным форматом и проводить совместное заседание правительств ежегодно.

Очередная встреча межправительственной комиссии России и Боснии и Герцеговины по торговле и экономическому сотрудничеству прошла 24–25 сентября в городе Пале. Российскую делегацию возглавлял руководитель Росстандарта Антон Шалаев, сторону БиГ представлял министр внешней торговли и экономических связей Сташа Кошарац.

В ходе встречи Милорад Додик заявил, что Республика Сербская поддерживает цели специальной военной операции. На встрече с Владимиром Путиным он поблагодарил российского лидера и отметил, что разделяет его оценки действий западных стран. Додик также подчеркнул, что неоднократно обсуждал с главой РФ эту позицию и считает прежние предупреждения Москвы оправданными.