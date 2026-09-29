Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 18:05

Додик объяснил отставку Вучича желанием побороться за пост премьера

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик объяснил досрочную отставку Александра Вучича с поста президента Сербии стремлением участвовать в парламентской кампании на равных с другими кандидатами. По его мнению, бывший сербский лидер таким образом освободил себе путь к борьбе за должность премьер-министра.

«Подачей в отставку он сделал возможными выборы, потому что 25 октября проходят парламентские выборы, и он хочет показать, что готов победить в нейтральных обстоятельствах, победить на этих выборах, не находясь на официальном посту», — сказал Додик РИА «Новости».

Додик добавил, что понимает логику этого решения и поддерживает Вучича. Его слова являются политической оценкой мотивов бывшего президента Сербии, а не официальным объяснением самого Вучича.

Путин встретился с Додиком и премьером Республики Сербской Миничем
Путин встретился с Додиком и премьером Республики Сербской Миничем

Вучич подал в отставку 27 сентября, за семь месяцев до конца срока, чтобы возглавить коалицию вокруг Сербской прогрессивной партии на выборах 25 октября и претендовать на пост главы правительства. Обязанности президента временно исполняет спикер парламента Ана Брнабич, а выборы главы государства должны пройти в течение 90 дней.

Главные решения европейских лидеров, дипломатические споры и отношения России с Западом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Милорад Додик
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar