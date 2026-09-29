Додик объяснил отставку Вучича желанием побороться за пост премьера

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик объяснил досрочную отставку Александра Вучича с поста президента Сербии стремлением участвовать в парламентской кампании на равных с другими кандидатами. По его мнению, бывший сербский лидер таким образом освободил себе путь к борьбе за должность премьер-министра.

«Подачей в отставку он сделал возможными выборы, потому что 25 октября проходят парламентские выборы, и он хочет показать, что готов победить в нейтральных обстоятельствах, победить на этих выборах, не находясь на официальном посту», — сказал Додик РИА «Новости».

Додик добавил, что понимает логику этого решения и поддерживает Вучича. Его слова являются политической оценкой мотивов бывшего президента Сербии, а не официальным объяснением самого Вучича.