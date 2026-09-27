Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке

Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии, который занимал с 2017 года. О своём решении он объявил вечером 27 сентября во время обращения к гражданам.

«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне доверие. Сегодня тот день, когда я подаю в отставку», — сказал Вучич.

Ещё днём сербский лидер в эфире государственного телеканала RTS заявил, что покидает должность, гордясь достигнутыми за годы президентства результатами. По его словам, всё это время одним из главных ориентиров для него оставались мир и стабильность.

Накануне Вучич также заявил, что быть президентом Сербии было для него «величайшей честью». Он занимал высший государственный пост два срока подряд и заранее объявил, что уйдёт до истечения второго мандата.

Согласно Конституции Сербии, полномочия президента прекращаются в день подачи заявления об отставке. В таком случае обязанности главы государства переходят к председателю Народной скупщины — сейчас этот пост занимает Ана Брнабич. Она может исполнять обязанности президента не более трёх месяцев, а новые президентские выборы должны состояться не позднее этого срока.

После ухода с поста Вучич намерен включиться в кампанию перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. Ранее он говорил, что будет участвовать в ней уже как обычный гражданин и планирует лично ездить по городам и сёлам страны.

Вучич занял пост президента в 2017 году, сменив на нём Томислава Николича. До этого он был премьер-министром Сербии.

Накануне отставки Вучич поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и сообщил ему о предстоящем уходе. Как ранее писал Life.ru, сербский лидер поблагодарил Путина за многолетнее сотрудничество и выразил надежду, что будущие президенты страны продолжат проводить сбалансированную внешнюю политику.