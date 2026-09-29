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Опубликовано 29 сентября, 17:42

Путин встретился с Додиком и премьером Республики Сербской Миничем

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Минича и экс-главу правительства, лидера правящей партии Милорада Додика. На видео — встреча политиков в Кремле.

Владимир Путин, Саво Минич и Милорад Додик в Кремле. Видео © kremlin.ru

Глава государства поприветствовал гостей. Президент указал, что Москва оказывает Баня-Луке неизменную поддержку.

Путин наградил телеведущего Дмитрия Саймса орденом Дружбы
Путин наградил телеведущего Дмитрия Саймса орденом Дружбы

Ранее Милорад Додик высказался об отношениях Республики Сербской и России. По его словам, дружба с нашей страной — это стратегический выбор Баня-Луки.

Главные решения европейских лидеров, дипломатические споры и отношения России с Западом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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