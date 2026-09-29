Путин встретился с Додиком и премьером Республики Сербской Миничем
Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Минича и экс-главу правительства, лидера правящей партии Милорада Додика. На видео — встреча политиков в Кремле.
Владимир Путин, Саво Минич и Милорад Додик в Кремле. Видео © kremlin.ru
Глава государства поприветствовал гостей. Президент указал, что Москва оказывает Баня-Луке неизменную поддержку.
Ранее Милорад Додик высказался об отношениях Республики Сербской и России. По его словам, дружба с нашей страной — это стратегический выбор Баня-Луки.
Главные решения европейских лидеров, дипломатические споры и отношения России с Западом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.