Путин наградил телеведущего Дмитрия Саймса орденом Дружбы
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Президент России Владимир Путин наградил ведущего Первого канала Дмитрия Саймса орденом Дружбы. Указ № 705 от 29 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Саймса Дмитрия Константиновича», — говорится в документе.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликовали сегодня, 29 сентября, в день её 90-летия. В документе отмечены вклад Демидовой в развитие отечественной культуры и её многолетняя работа.
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