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Опубликовано 29 сентября, 14:05

Путин наградил телеведущего Дмитрия Саймса орденом Дружбы

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил ведущего Первого канала Дмитрия Саймса орденом Дружбы. Указ № 705 от 29 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Саймса Дмитрия Константиновича», — говорится в документе.

Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ранее Life.ru сообщал, что Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликовали сегодня, 29 сентября, в день её 90-летия. В документе отмечены вклад Демидовой в развитие отечественной культуры и её многолетняя работа.

Больше новостей о деятелях кино и культуры — в разделе «Культура» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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