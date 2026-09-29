Путин наградил телеведущего Дмитрия Саймса орденом Дружбы

Ранее Life.ru сообщал, что Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликовали сегодня, 29 сентября, в день её 90-летия. В документе отмечены вклад Демидовой в развитие отечественной культуры и её многолетняя работа.