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Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:05

Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин и Сергей Ролдугин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Сергей Ролдугин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Государственной награды музыкант удостоен за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Сергей Ролдугин является виолончелистом и возглавляет Санкт-Петербургский Дом музыки.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Ролдугина Сергея Павловича — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Дом музыки», Санкт-Петербург», — говорится в документе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для победы» Анатолия Чернышова. Награда была присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Больше новостей о музыкантах, артистах и культурной жизни страны — в разделе «Культура» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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