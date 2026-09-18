Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Владимир Путин и Сергей Ролдугин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста и художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Государственной награды музыкант удостоен за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Сергей Ролдугин является виолончелистом и возглавляет Санкт-Петербургский Дом музыки.
«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Ролдугина Сергея Павловича — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Дом музыки», Санкт-Петербург», — говорится в документе.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для победы» Анатолия Чернышова. Награда была присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
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