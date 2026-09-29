Путин наградил Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РСФСР Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликован 29 сентября — в день 90-летия актрисы.

Согласно документу, награду Демидовой присудили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она стала одной из ключевых актрис Театра на Таганке, где играла в постановках Юрия Любимова и Анатолия Эфроса. Среди её наиболее известных театральных работ — Гертруда в «Гамлете», Раневская в «Вишнёвом саде» и роли в «Трёх сёстрах» и «Борисе Годунове».

В кино Демидова сыграла более 50 ролей. Зрителям она знакома по фильмам «Зеркало» Андрея Тарковского, «Стакан воды», «Собака Баскервилей» и «Настройщик». В 1984 году артистке присвоили звание народной артистки РСФСР.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени пополнил большую коллекцию государственных и профессиональных наград актрисы. Ранее Демидова уже была награждена III и IV степенями этого ордена, а также орденом Дружбы.

Сегодня Алла Демидова продолжает выступать с литературно-поэтическими программами и работать с текстами Ахматовой, Цветаевой, Бродского и других авторов. К 90-летию Аллы Демидовой Life.ru собрал большой материал о её биографии, Театре на Таганке, главных ролях в кино и личной жизни.