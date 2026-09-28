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Регион
Опубликовано 28 сентября, 07:32

Вучич передал обязанности президента Сербии Ане Брнабич

Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / ЕРА

Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / ЕРА

Ушедший в отставку Александар Вучич передал обязанности президента Сербии председателю Народной скупщины Ане Брнабич.

«Я буду хранить это место, пока народ не изберёт нового президента», — заявила Брнабич во время церемонии передачи президентских регалий.

Вучич объявил об отставке 27 сентября. Он занимал должность главы государства с 2017 года, а до этого был премьер-министром страны.

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Согласно сербскому законодательству, обязанности главы государства после досрочного прекращения его полномочий временно исполняет председатель парламента. Президентские выборы должны состояться не позднее 27 декабря. Кроме того, 25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и будет её кандидатом на пост премьер-министра.

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Александра Вишнякова
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