Сербский лидер Александр Вучич заявил, что последние четыре года встречи с европейскими политиками были для него мучительными из-за требований ввести санкции против России. Об этом он рассказал в Белграде после подачи в отставку с поста президента.

По словам Вучича, вопрос о присоединении Белграда к антироссийским санкциям регулярно становился одной из первых тем на переговорах с европейскими представителями. Сербия на протяжении этого периода сохраняла отказ от таких ограничений.

«Каждая встреча в последние четыре года в Европе была мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввёл санкции против РФ. И с русскими было тяжело, потому что их цель — сохранить NIS у себя… А у других — у них отнять, и в итоге страдает Сербия», — сказал Вучич.

Он отметил, что сложности возникали и в отношениях с российской стороной из-за ситуации вокруг нефтяной компании NIS. Российские акционеры контролируют 56,15% компании, а венгерская MOL ведёт переговоры о приобретении этого пакета. США ввели ограничения против NIS и разрешили компании продолжать работу по специальной лицензии до 30 сентября. 24 сентября NIS запросила новое разрешение для работы после этой даты.

Вучич при этом заявил, что считает необходимым сохранять контакты как с Россией, так и с западными странами. Он положительно оценил отношения с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также стратегический диалог Сербии с США.

По словам президента, будущему руководству страны предстоит продолжать курс, который сочетает движение к членству в Евросоюзе с сохранением связей с традиционными партнёрами Сербии. Он также отметил значение поставок российского газа для сербской экономики.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич 27 сентября подал в отставку с поста президента Сербии, который занимал с 2017 года. После его ухода обязанности главы государства перешли к председателю Народной скупщины Ане Брнабич. По сербскому законодательству она может исполнять обязанности президента не более трёх месяцев, а выборы нового главы государства должны пройти не позднее 27 декабря. Сам Вучич намерен участвовать в кампании перед парламентскими выборами 25 октября уже без президентских полномочий.