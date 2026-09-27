Вучич заявил о несправедливом отношении мирового сообщества к сербам

Сербы считают, что международное сообщество допустило по отношению к ним множество несправедливостей. Об этом заявил подавший в отставку с поста президента Сербии Александар Вучич в интервью CNN, отвечая на вопрос о похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.

Ведущий связал масштаб церемонии в Белграде с усилением сербского национализма. Вучич с такой оценкой не согласился и напомнил о своей поездке в Сребреницу на 20-ю годовщину трагедии. «Да, я действительно сожалею о том, что в Сребренице было убито столько боснийцев. Я всегда смогу склонить голову перед памятником или сказать, как нам жаль», — сказал он.

При этом Вучич заявил, что во время той поездки его едва не убили и никто не понёс за это ответственности. Спустя два месяца, по его словам, он принял в Белграде руководство Боснии и Герцеговины. «Настоящая проблема в том, что сербский народ считает, что международное сообщество совершило много несправедливостей по отношению к нашему народу», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что Сербия намерена поддерживать мир, стабильность и спокойствие в регионе.

Политик также оспорил утверждение ведущего о том, что Младичу якобы устроили государственные похороны. По словам Вучича, церемония не имела государственного статуса и прошла без государственных почестей. Он заявил, что не видит причин оправдываться за её проведение.

Напомним, вечером в воскресенье, 27 сентября, Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии, который занимал с 2017 года. Ещё днём сербский лидер в эфире государственного телеканала RTS заявил, что покидает должность, гордясь достигнутыми за годы президентства результатами. По его словам, всё это время одним из главных ориентиров для него оставались мир и стабильность.