Додик заверил, что Республика Сербская поддерживает СВО

Лидер правящей в Республике Сербской партии Милорад Додик на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку целям специальной военной операции. Об этом он сказал во время переговоров в Кремле.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции. Вы всегда были правы, и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и всё, что делают западники, — это всё видно», — отметил Додик.

Политик подчеркнул, что считает верными прежние предупреждения российского президента о действиях западных стран. По его словам, он давно разделяет позицию Путина и неоднократно обсуждал её с ним.

Как сообщалось сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Минича и экс-главу правительства, лидера правящей партии Милорада Додика. Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины и является автономным гособразованием.