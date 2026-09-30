Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал Владимира Путина одним из самых миролюбивых мировых лидеров, с которыми ему доводилось встречаться. Такое мнение он высказал на брифинге после возвращения из Москвы.

По словам Додика, недавняя встреча с российским президентом стала для него уже 29-й. Переговоры прошли в Кремле 29 сентября, в них также участвовал премьер Республики Сербской Саво Минич.

«Владимир Путин — один из самых миролюбивых лидеров в мире, с которыми я познакомился в своей карьере», — заявил Додик.

Политик также назвал проведение специальной военной операции вынужденной мерой. По его версии, Россия была вынуждена реагировать на действия Украины и западных стран.

Ранее Life.ru сообщал, что Додик заявил о невозможности остановить Россию военным путём и выразил уверенность в победе Москвы. Политик тогда также говорил о своём видении причин конфликта и роли западных государств. Его заявления прозвучали незадолго до очередной поездки в Москву и встречи с Владимиром Путиным.