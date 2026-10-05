Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента в Бразилии

Президентская гонка в Бразилии продолжится во втором туре. За высший государственный пост поборются действующий президент Луис Инасио Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда Бразилии, который выполняет функции ЦИК.

После подсчёта почти 99% бюллетеней Болсонару получил 47,28% голосов, а Лула да Силва — 44,87%. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть отметку в 50%, поэтому избирателям предстоит ещё один тур.

Второе голосование назначили на 25 октября. Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. В случае победы он возглавит Бразилию в четвёртый раз. Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, представляет Либеральную партию.

Всеобщие выборы прошли в Бразилии 4 октября. В президентской гонке участвовали 12 кандидатов. Перед голосованием опросы показывали небольшое преимущество действующего президента над главным соперником.

Как писал Life.ru, в первом туре Болсонару набрал почти на пять миллионов голосов больше, чем Лула да Силва. По предварительным результатам, сын экс-президента лидировал после обработки почти 85% голосов.