Сенатор Флавиу Болсонару лидирует в первом туре президентских выборов в Бразилии. После обработки 84,96% протоколов кандидат от правой Либеральной партии получил 48,47% голосов. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва занимает второе место с результатом 43,49%, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда Бразилии, который выполняет функции ЦИК.

По предварительным итогам, за Болсонару проголосовали 48 704 246 человек, а за Лулу да Силву — 43 705 754. Разрыв между кандидатами приблизился к пяти миллионам голосов в пользу оппозиционного сенатора.

Ни один из двух лидеров гонки пока не набрал более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Поэтому президентская кампания может продолжиться во втором туре, где избиратели выберут главу государства из двух кандидатов.

Ранее в Республике Сербской о победе своей политической силы на выборах заявил Милорад Додик, председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов». Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, который, по словам политика, поддержал партию перед голосованием.