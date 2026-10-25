В Госдепе США пытались вернуть семью Болсонару к власти в Бразилии

Двое высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США пытались с помощью санкций и дипломатического давления вернуть семью бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару к власти. Сначала они добивались политического возвращения экс-лидера, а затем переключились на его сына, сенатора Флавиу Болсонару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на десять источников, знакомых с действиями американских чиновников.

По сведениям агентства, ключевую роль в кампании играли советник Госдепартамента по делам Западного полушария Даррен Битти и заместитель помощника госсекретаря Рикардо Пита. Их усилия были направлены на ослабление позиций действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Когда стало ясно, что возвращение Жаира Болсонару к власти осложняется его уголовным преследованием, американские чиновники сосредоточились на продвижении его сына. Как рассказали источники Reuters, дипломатам даже поручали избегать контактов с другими консервативными политиками Бразилии, способными составить Флавиу конкуренцию.

Одним из инструментов давления должны были стать санкции против судьи Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, участвовавшего в рассмотрении дела бывшего президента. Кроме того, представители Госдепартамента выступали за признание крупных бразильских преступных группировок террористическими организациями.

Часть этих инициатив действительно была реализована. Вашингтон вводил ограничения против ди Мораиса, аннулировал визы нескольким бразильским судьям и установил 50-процентные пошлины на товары из Бразилии. Впоследствии американские власти исключили судью из санкционного списка.

При этом Reuters не смогло установить, получали ли Битти и Пита прямые распоряжения от президента США Дональда Трампа или госсекретаря Марко Рубио. Белый дом отказался комментировать расследование, а в Госдепартаменте объяснили свою политику борьбой с наркоторговлей и защитой свободы слова. Представитель ведомства подчеркнул, что бразильцы вправе самостоятельно выбирать руководство страны на свободных выборах.

Расследование появилось накануне второго тура президентских выборов в Бразилии, назначенного на 25 октября. За пост главы государства борются Лула да Силва и Флавиу Болсонару. В первом туре сын бывшего президента получил около 47% голосов, а действующий глава государства — около 45%.

Ранее Life.ru сообщал о заочном приговоре другому сыну бывшего президента Бразилии — Эдуарду Болсонару. В июне 2026 года его приговорили к четырём годам и двум месяцам заключения за попытку помешать судебному процессу над отцом. По версии бразильского следствия, находясь в США, он добивался санкций против судей и представителей правительства. Сам Жаир Болсонару ещё в сентябре 2025 года получил 27 лет и три месяца заключения по делу о попытке государственного переворота. На этом фоне отношения Бразилии и США резко обострились, а введённые Трампом 50-процентные торговые пошлины стали дополнительным источником напряжённости между Вашингтоном и Бразилиа.