Полиция Бразилии начала расследование сбоев транспорта в день выборов президента

Федеральная полиция Бразилии начала расследование возможного умышленного ограничения работы общественного транспорта во время второго тура президентских выборов. Правоохранители проверяют обстоятельства нехватки автобусов сразу в нескольких штатах страны. Об этом сообщил директор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Деннис Кали на пресс-конференции.

По словам представителя ведомства, следователи выясняют, могли ли перевозчики намеренно сократить количество транспорта на маршрутах и тем самым помешать гражданам добраться до избирательных участков.

«В ряде штатов региональные суды уже вынесли решения, обязывающие гарантировать работу общественного транспорта», — заявил Кали.

Расследование затронуло штаты Баия, Сан-Паулу, Пиауи, Сержипи и Алагоас. Федеральная полиция совместно с прокуратурой и региональными избирательными комиссиями собирает показания сотрудников транспортных предприятий и должностных лиц, которые отвечали за пассажирские перевозки.

В штате Баия ситуация привела к вмешательству суда. Председатель региональной избирательной комиссии потребовал немедленно выпустить на маршруты все доступные автобусы в городе Салвадор. Кроме того, суд выдал ордер на арест муниципального чиновника, отвечающего за транспорт.

Аналогичные решения приняли судебные органы в штатах Сан-Паулу и Сержипи. После обращений политических партий перевозчиков обязали восстановить работу городских и междугородних маршрутов.

Дополнительные трудности возникли из-за сильных дождей. Глава Федеральной дорожной полиции Фернанду Оливейра сообщил о 27 случаях частичного или полного перекрытия автомобильных дорог. Причиной стали осадки и подтопления. Сотрудники полиции организовали объезды для транспорта.

Федеральная полиция продолжает проверять возможные нарушения избирательного законодательства. Следствию предстоит установить, были ли перебои в перевозках следствием организационных проблем или намеренных действий.