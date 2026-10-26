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Регион
Опубликовано 26 октября, 02:15

Полиция Бразилии начала расследование сбоев транспорта в день выборов президента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ThalesAntonio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ThalesAntonio

Федеральная полиция Бразилии начала расследование возможного умышленного ограничения работы общественного транспорта во время второго тура президентских выборов. Правоохранители проверяют обстоятельства нехватки автобусов сразу в нескольких штатах страны. Об этом сообщил директор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Деннис Кали на пресс-конференции.

По словам представителя ведомства, следователи выясняют, могли ли перевозчики намеренно сократить количество транспорта на маршрутах и тем самым помешать гражданам добраться до избирательных участков.

«В ряде штатов региональные суды уже вынесли решения, обязывающие гарантировать работу общественного транспорта», — заявил Кали.

Расследование затронуло штаты Баия, Сан-Паулу, Пиауи, Сержипи и Алагоас. Федеральная полиция совместно с прокуратурой и региональными избирательными комиссиями собирает показания сотрудников транспортных предприятий и должностных лиц, которые отвечали за пассажирские перевозки.

В штате Баия ситуация привела к вмешательству суда. Председатель региональной избирательной комиссии потребовал немедленно выпустить на маршруты все доступные автобусы в городе Салвадор. Кроме того, суд выдал ордер на арест муниципального чиновника, отвечающего за транспорт.

Аналогичные решения приняли судебные органы в штатах Сан-Паулу и Сержипи. После обращений политических партий перевозчиков обязали восстановить работу городских и междугородних маршрутов.

Дополнительные трудности возникли из-за сильных дождей. Глава Федеральной дорожной полиции Фернанду Оливейра сообщил о 27 случаях частичного или полного перекрытия автомобильных дорог. Причиной стали осадки и подтопления. Сотрудники полиции организовали объезды для транспорта.

Федеральная полиция продолжает проверять возможные нарушения избирательного законодательства. Следствию предстоит установить, были ли перебои в перевозках следствием организационных проблем или намеренных действий.

Битва за президентское кресло: В Бразилии началась решающая схватка Лулы и Болсонару
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Ранее Высший избирательный суд Бразилии приостановил публикацию предварительных результатов второго тура президентских выборов после продления голосования на два часа. Ведомство решило не обновлять данные до 19:00 по местному времени, чтобы промежуточные итоги не влияли на избирателей, которые ещё находились на участках. К моменту приостановки публикации результатов избирком обработал 0,25% голосов. Согласно последним доступным данным, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва получал 57,66% голосов, а его соперник Флавиу Болсонару — 42,34%. Изначально участки должны были закрыться в 17:00, однако жалобы на нехватку транспорта и последствия сильных дождей привели к пересмотру графика. В результате гражданам предоставили дополнительные два часа для участия в голосовании.

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Антон Голыбин
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