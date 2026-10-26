Полиция Бразилии начала расследование сбоев транспорта в день выборов президента
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Федеральная полиция Бразилии начала расследование возможного умышленного ограничения работы общественного транспорта во время второго тура президентских выборов. Правоохранители проверяют обстоятельства нехватки автобусов сразу в нескольких штатах страны. Об этом сообщил директор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Деннис Кали на пресс-конференции.
По словам представителя ведомства, следователи выясняют, могли ли перевозчики намеренно сократить количество транспорта на маршрутах и тем самым помешать гражданам добраться до избирательных участков.
«В ряде штатов региональные суды уже вынесли решения, обязывающие гарантировать работу общественного транспорта», — заявил Кали.
Расследование затронуло штаты Баия, Сан-Паулу, Пиауи, Сержипи и Алагоас. Федеральная полиция совместно с прокуратурой и региональными избирательными комиссиями собирает показания сотрудников транспортных предприятий и должностных лиц, которые отвечали за пассажирские перевозки.
В штате Баия ситуация привела к вмешательству суда. Председатель региональной избирательной комиссии потребовал немедленно выпустить на маршруты все доступные автобусы в городе Салвадор. Кроме того, суд выдал ордер на арест муниципального чиновника, отвечающего за транспорт.
Аналогичные решения приняли судебные органы в штатах Сан-Паулу и Сержипи. После обращений политических партий перевозчиков обязали восстановить работу городских и междугородних маршрутов.
Дополнительные трудности возникли из-за сильных дождей. Глава Федеральной дорожной полиции Фернанду Оливейра сообщил о 27 случаях частичного или полного перекрытия автомобильных дорог. Причиной стали осадки и подтопления. Сотрудники полиции организовали объезды для транспорта.
Федеральная полиция продолжает проверять возможные нарушения избирательного законодательства. Следствию предстоит установить, были ли перебои в перевозках следствием организационных проблем или намеренных действий.
Ранее Высший избирательный суд Бразилии приостановил публикацию предварительных результатов второго тура президентских выборов после продления голосования на два часа. Ведомство решило не обновлять данные до 19:00 по местному времени, чтобы промежуточные итоги не влияли на избирателей, которые ещё находились на участках. К моменту приостановки публикации результатов избирком обработал 0,25% голосов. Согласно последним доступным данным, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва получал 57,66% голосов, а его соперник Флавиу Болсонару — 42,34%. Изначально участки должны были закрыться в 17:00, однако жалобы на нехватку транспорта и последствия сильных дождей привели к пересмотру графика. В результате гражданам предоставили дополнительные два часа для участия в голосовании.