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Регион
Опубликовано 26 октября, 13:08

Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах в Бразилии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием на пост главы Бразилии и выразил готовность продолжать укрепление отношений между странами. В поздравительной телеграмме российский лидер особо выделил роль бразильского коллеги в развитии стратегического партнёрства.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между Бразилией и Россией», — говорится в послании.

Путин выразил уверенность, что Москва и Бразилиа продолжат развивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям. Отдельно он упомянул взаимодействие в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и других международных объединениях.

Российский президент также высоко оценил результаты голосования. По его мнению, переизбрание Лулы да Силвы свидетельствует о поддержке гражданами его курса на социально-экономическое развитие Бразилии и защиту национальных интересов.

Кроме того, Путин поздравил коллегу с предстоящим днём рождения. 27 октября бразильскому лидеру исполнится 81 год. Российский президент пожелал ему здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Напомним, Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 25 октября. По окончательным данным Высшего избирательного суда Бразилии, он получил 51,79% голосов, а его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, — 48,21%.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Флавиу Болсонару отказался признавать поражение и потребовал аннулировать результаты выборов. Поводом стало решение судебных властей продлить голосование на два часа. Изначально участки должны были закрыться в 17:00 по местному времени, однако из-за сильных дождей и транспортных проблем их работу продлили до 19:00. Болсонару счёл изменение порядка голосования недопустимым.

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Милена Скрипальщикова
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