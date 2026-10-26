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Регион
Опубликовано 26 октября, 11:18

Бразилия на грани новых протестов? Политолог оценил последствия победы Лулы да Силвы для РФ

Политолог Мартынов допустил протесты в Бразилии после победы Лулы да Силвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wagner Vilas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wagner Vilas

Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии может спровоцировать протесты оппозиции, однако серьёзных проблем для переизбранного главы государства они, вероятно, не создадут. Такое мнение высказал профессор МГИМО, политолог Борис Мартынов в беседе с «Абзацем».

«Протесты оппозиции и провокации не исключены, всё абсолютно возможно. Преимущество Лулы да Силвы не такое уж и большое, страна расколота», — отметил эксперт.

По словам Мартынова, у действующего президента достаточно политического опыта, чтобы справиться с возможными выступлениями недовольных. Кроме того, как утверждает политолог, Лулу поддерживают три влиятельные силы — крупный национальный бизнес, военные и дипломатический корпус.

«Разумеется, Бразилия останется в БРИКС, будет активно сотрудничать с объединением и с Россией. Никаких санкций в отношении РФ не будет, и для нас это хороший результат», — подчеркнул Мартынов.

Лула да Силва обновил рекорд по числу голосов на выборах президента Бразилии
Лула да Силва обновил рекорд по числу голосов на выборах президента Бразилии

Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов 25 октября. По окончательным данным Высшего избирательного суда Бразилии, он получил 51,79% голосов, обойдя своего соперника Флавиу Болсонару, набравшего 48,21%. Разрыв составил около 4,43 миллиона голосов. При этом Болсонару отказался признать поражение и потребовал аннулировать результаты голосования. Он раскритиковал решение продлить работу избирательных участков на два часа из-за транспортных проблем и сильных дождей.

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Юрий Лысенко
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