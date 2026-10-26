Бразилия на грани новых протестов? Политолог оценил последствия победы Лулы да Силвы для РФ
Политолог Мартынов допустил протесты в Бразилии после победы Лулы да Силвы
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Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии может спровоцировать протесты оппозиции, однако серьёзных проблем для переизбранного главы государства они, вероятно, не создадут. Такое мнение высказал профессор МГИМО, политолог Борис Мартынов в беседе с «Абзацем».
«Протесты оппозиции и провокации не исключены, всё абсолютно возможно. Преимущество Лулы да Силвы не такое уж и большое, страна расколота», — отметил эксперт.
По словам Мартынова, у действующего президента достаточно политического опыта, чтобы справиться с возможными выступлениями недовольных. Кроме того, как утверждает политолог, Лулу поддерживают три влиятельные силы — крупный национальный бизнес, военные и дипломатический корпус.
«Разумеется, Бразилия останется в БРИКС, будет активно сотрудничать с объединением и с Россией. Никаких санкций в отношении РФ не будет, и для нас это хороший результат», — подчеркнул Мартынов.
Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов 25 октября. По окончательным данным Высшего избирательного суда Бразилии, он получил 51,79% голосов, обойдя своего соперника Флавиу Болсонару, набравшего 48,21%. Разрыв составил около 4,43 миллиона голосов. При этом Болсонару отказался признать поражение и потребовал аннулировать результаты голосования. Он раскритиковал решение продлить работу избирательных участков на два часа из-за транспортных проблем и сильных дождей.