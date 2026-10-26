Бразилия на грани новых протестов? Политолог оценил последствия победы Лулы да Силвы для РФ

Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии может спровоцировать протесты оппозиции, однако серьёзных проблем для переизбранного главы государства они, вероятно, не создадут. Такое мнение высказал профессор МГИМО, политолог Борис Мартынов в беседе с «Абзацем».

«Протесты оппозиции и провокации не исключены, всё абсолютно возможно. Преимущество Лулы да Силвы не такое уж и большое, страна расколота», — отметил эксперт.

По словам Мартынова, у действующего президента достаточно политического опыта, чтобы справиться с возможными выступлениями недовольных. Кроме того, как утверждает политолог, Лулу поддерживают три влиятельные силы — крупный национальный бизнес, военные и дипломатический корпус.

«Разумеется, Бразилия останется в БРИКС, будет активно сотрудничать с объединением и с Россией. Никаких санкций в отношении РФ не будет, и для нас это хороший результат», — подчеркнул Мартынов.