Лула да Силва обновил рекорд по числу голосов на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил 51,79% голосов по итогам обработки 100% избирательных протоколов. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,21%, следует из данных Высшего избирательного суда страны (TSE).

За Лулу да Силву проголосовали около 64,26 млн человек, за Болсонару — 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил примерно 4,43 млн голосов. Всего в голосовании учли более 128,2 млн бюллетеней. Явка составила 80,78%, доля не участвовавших в выборах избирателей — 19,22%.

Переизбранный президент Бразилии побил рекорд по числу голосов избирателей за всю историю страны.

Напомним, подсчёт голосов сопровождался сменой лидера. Вначале Болсонару удалось ненадолго выйти вперёд, однако после поступления результатов из северо-восточных штатов преимущество перешло к действующему президенту. Результат второго тура стал для Лулы да Силвы реваншем после первого этапа выборов, на котором он уступил сопернику. Во время подсчёта голосов Болсонару некоторое время лидировал, прежде чем результаты из других регионов изменили расстановку сил. Флавиу Болсонару отказался признать результаты президентских выборов. Сенатор потребовал аннулировать итоги голосования из-за решения властей продлить работу избирательных участков на два часа.