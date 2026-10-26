Болсонару сам просил продлить выборы, а после поражения потребовал их отменить

Предвыборный штаб Флавиу Болсонару сам обращался в суд с просьбой продлить голосование на президентских выборах в Бразилии, хотя позднее политик отказался признать их результаты именно из-за такого решения. Команда кандидата от правой оппозиции добивалась дополнительного времени для избирателей в нескольких регионах страны. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

По данным журналистов, представители обоих кандидатов направили обращения в судебные органы ещё в день второго тура. Штаб Болсонару просил увеличить время работы участков в штате Сан-Паулу и некоторых городах на юге Бразилии, где сильные дожди затруднили передвижение жителей.

Команда действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы также выступила за продление голосования. Представители его Партии трудящихся указывали на нехватку автобусов и перебои в работе общественного транспорта, в том числе в штатах Сан-Паулу и Баия.

Как отмечает CNN Brasil, Верховный федеральный суд рассмотрел обращение штаба Лулы да Силвы. Дело передали судье Кристиану Занину, который распорядился увеличить продолжительность голосования сразу на всей территории страны.

После первоначального закрытия участков в 17:00 избирателям предоставили ещё два часа. Голосование завершилось в 19:00 по времени Бразилиа. Избирательные органы также временно прекратили публикацию предварительных результатов.

Однако после поражения Болсонару раскритиковал действия судебных властей. Он назвал изменение времени голосования неприемлемым и заявил, что суд нарушил установленные правила проведения выборов.