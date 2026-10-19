Трамп заявил о поддержке Нетаньяху на выборах в Израиле 27 октября

Президент США Дональд Трамп выступил за сохранение за Биньямином Нетаньяху поста премьер-министра Израиля. Американский лидер открыто поддержал действующего главу правительства перед парламентскими выборами, которые пройдут 27 октября. Свою позицию он изложил в социальной сети Truth Social.

«Я полностью поддерживаю кандидатуру Биби Нетаньяху в борьбе за переизбрание премьером Израиля. <...> Это тот партнёр, которого требуют Соединённые Штаты Америки от Израиля, страны, для которой они так много сделали», — написал Трамп.

Президент США также заявил, что не заинтересован в приходе к власти другого израильского политика. По его словам, если Израиль возглавит неподходящий лидер, Вашингтону придётся самостоятельно выполнять работу, которую сейчас ведёт израильское руководство. Трамп подчеркнул, что такой вариант его не устраивает.

Парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября. После голосования политическим силам предстоит сформировать новое правительство страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп и Нетаньяху обсуждали новые удары по Ирану. По информации западных СМИ, речь шла о возможной совместной военной операции США и Израиля против иранских военных и ядерных объектов до выборов в обеих странах.