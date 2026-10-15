Трамп и Нетаньяху смеются, Иран горит: Израильский премьер выпустил дерзкий ИИ-ролик
Нетаньяху показал ИИ-видео с Трампом и кадрами ударов по Ирану
Обложка © X/ Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта ролик, в котором он смеётся вместе с президентом США Дональдом Трампом. Затем видео сменяется кадрами ударов по Ирану.
Нетаньяху показал ИИ-видео с Трампом и кадрами ударов по Ирану. Видео © X/ Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו
Публикацию израильский премьер сопроводил заявлением о том, что вместе с американским лидером ему удалось спасти Израиль от угрозы, якобы исходившей от иранской ядерной программы.
Пост появился на фоне сообщений о возможном возобновлении военных действий против Ирана. Нетаньяху и Трамп в последние недели обсуждали перспективу новой масштабной операции.
Ранее Life.ru сообщал о переговорах Трампа и Нетаньяху по поводу новых ударов по Ирану. По данным Axios, лидеры США и Израиля обсуждали возможность совместной военной операции против иранских военных и ядерных объектов до выборов в обеих странах. Нетаньяху, как утверждали источники издания, выразил обеспокоенность сведениями разведки о восстановлении иранской атомной программы.
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