Война ценой всего: Политолог рассказал, когда Трампу объявят импичмент из-за Ирана
Политолог Дудаков предупредил Трампа о риске импичмента из-за войны с Ираном
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Обещания Дональда Трампа возобновить войну с Ираном могут обернуться для республиканцев поражением на выборах в Конгресс, а для самого президента США — угрозой импичмента. Такой сценарий в беседе с НСН допустил политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, военная кампания вызывает недовольство американцев, поэтому разговоры о новых атаках лишь осложняют положение правящей партии перед голосованием 3 ноября. Республиканцы рискуют потерять большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.
«А в случае потери контроля над обеими палатами Конгресса Трампа на следующий год будут ждать расследование и импичмент», — предупредил Дудаков.
Среди других проблем республиканцев аналитик выделил низкие рейтинги президента и топливный кризис. По его оценке, демократы усилили позиции даже в штатах, традиционно поддерживающих политических оппонентов.
На этом фоне израильский премьер Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона возобновления ударов по Тегерану сразу после выборов.
Ранее Life.ru писал о возможной попытке демократов запустить процедуру импичмента Трампа в начале 2027 года. Одним из поводов могут стать решения Вашингтона по Ирану, однако даже поддержка обвинений Палатой представителей не означает отстранения президента — для этого потребуются голоса двух третей присутствующих сенаторов.