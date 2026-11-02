Обещания Дональда Трампа возобновить войну с Ираном могут обернуться для республиканцев поражением на выборах в Конгресс, а для самого президента США — угрозой импичмента. Такой сценарий в беседе с НСН допустил политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, военная кампания вызывает недовольство американцев, поэтому разговоры о новых атаках лишь осложняют положение правящей партии перед голосованием 3 ноября. Республиканцы рискуют потерять большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

«А в случае потери контроля над обеими палатами Конгресса Трампа на следующий год будут ждать расследование и импичмент», — предупредил Дудаков.

Среди других проблем республиканцев аналитик выделил низкие рейтинги президента и топливный кризис. По его оценке, демократы усилили позиции даже в штатах, традиционно поддерживающих политических оппонентов.

На этом фоне израильский премьер Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона возобновления ударов по Тегерану сразу после выборов.