Израиль требует новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивал на этом в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Однако республиканец пока не спешит возвращаться к военному сценарию и рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

Собеседники издания рассказали, что Нетаньяху и Трамп провели откровенный разговор о ходе американо-иранских переговоров и сроках возможного возобновления боевых действий.

По данным Axios, Нетаньяху убеждает Трампа нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов, которые состоятся во вторник. Однако президент США пока намерен дать шанс дипломатам. Такая позиция Вашингтона вызывает беспокойство у израильского премьера, утверждает портал.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп не поддержал предложение Израиля атаковать Иран до выборов 3 ноября. По данным западных источников, Нетаньяху пытался убедить Вашингтон провести совместную военную операцию, но американский президент предложил отложить её. Позже Трамп назвал решение начать предыдущую войну против Ирана одним из величайших в своей карьере. Он признал, что конфликт повлёк экономические последствия, однако заявил, что и сейчас не отказался бы от такого шага.