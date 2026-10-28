Трамп назвал нападение на Иран одним из величайших своих решений

Президент США Дональд Трамп назвал решение начать военную операцию против Ирана одним из величайших поступков в своей политической карьере. Американский лидер подчеркнул, что без колебаний повторил бы нападение, несмотря на экономические последствия конфликта. Об этом он заявил на предвыборном митинге в техасском городе Корпус-Кристи.

По словам главы Белого дома, накануне его спросили, согласился бы он снова атаковать Иран, если бы получил возможность вернуться к моменту принятия решения. Трамп ответил утвердительно, назвав начало операции одним из главных достижений своего президентства.

«Безусловно. Это было одним из величайших моих решений», — подчеркнул республиканец.

Трамп признал, что военные действия привели к краткосрочным экономическим трудностям, однако он считает их оправданными ради долгосрочной выгоды. По его словам, США не могли допустить появления у Ирана ядерного оружия, даже несмотря на риск резкого повышения мировых цен на нефть.

Американский президент также пообещал скорое снижение стоимости бензина. Он выразил уверенность, что топливо станет значительно дешевле, а его предложение на внутреннем рынке увеличится.

Кроме того, глава Белого дома вновь заявил о военных успехах США в противостоянии с Тегераном. По его утверждению, американские удары нанесли серьёзный ущерб иранским вооружённым силам, включая авиацию и флот. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося противостояния на Ближнем Востоке.