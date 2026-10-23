Трамп допустил быстрое завершение войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два варианта завершения войны с Ираном: быстро положить конец противостоянию либо позволить конфликту постепенно угаснуть. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме, комментируя ход совместной с Израилем военной операции.

«Мы можем завершить это очень быстро», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома признал, что окончательного решения о дальнейших действиях пока нет. По его словам, американским властям предстоит определить, стоит ли форсировать завершение конфликта или позволить ситуации развиваться без такого вмешательства.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп вновь пообещал скорое завершение противостояния с Ираном. Выступая 23 октября перед сторонниками в Айове, американский лидер заявил, что конфликт закончится «очень скоро». При этом он признался, что конкретный способ урегулирования для него не имеет принципиального значения. Президент также связал окончание войны с возможным снижением цен на бензин в США.