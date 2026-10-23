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Опубликовано 23 октября, 18:46

Трамп допустил быстрое завершение войны с Ираном

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает два варианта завершения войны с Ираном: быстро положить конец противостоянию либо позволить конфликту постепенно угаснуть. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме, комментируя ход совместной с Израилем военной операции.

«Мы можем завершить это очень быстро», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома признал, что окончательного решения о дальнейших действиях пока нет. По его словам, американским властям предстоит определить, стоит ли форсировать завершение конфликта или позволить ситуации развиваться без такого вмешательства.

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Ранее Life.ru сообщал, что Трамп вновь пообещал скорое завершение противостояния с Ираном. Выступая 23 октября перед сторонниками в Айове, американский лидер заявил, что конфликт закончится «очень скоро». При этом он признался, что конкретный способ урегулирования для него не имеет принципиального значения. Президент также связал окончание войны с возможным снижением цен на бензин в США.

Больше новостей о международных переговорах, конфликтах и заявлениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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