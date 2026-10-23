Чужая война однажды может стать своей: Иран выдвинул ультиматум соседям

Иран выдвинул государствам Ближнего Востока ультиматум, потребовав полностью прекратить содействие Соединённым Штатам. В противном случае Тегеран допускает расширение военных действий за пределы американских баз и признание поддерживающих Вашингтон стран враждебными. Об этом РИА «Новости» заявил член парламентской комиссии ИРИ по национальной безопасности Феда-Хосейн Малеки.

По словам депутата, соответствующее предупреждение уже доведено до руководства соседних государств. Иранские власти намерены внимательно отслеживать их действия на случай нового обострения конфликта с американской стороной.

«В ходе 40-дневной войны мы наносили удары по базам на территории любой страны, которую США использовали для нападения на Иран», — напомнил Малеки.

Парламентарий подчеркнул, что при возобновлении боевых действий Тегеран будет оценивать степень вовлечённости региональных государств в операции Вашингтона. Если их территория вновь станет использоваться для нападений, ответные меры могут затронуть не только расположенные там военные объекты.

По утверждению Малеки, руководство Исламской Республики заранее предупредило соседей о возможных последствиях и сейчас сохраняет полную готовность к дальнейшему развитию событий.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный положить начало мирному урегулированию. Однако спустя три недели противостояние вновь обострилось, а стороны возобновили взаимные удары.