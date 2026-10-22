США тайно отводят военных с баз в трёх странах, пока Трамп рассматривает новые удары по Ирану

США начали сокращать военное присутствие на базах сразу в трёх странах Ближнего Востока на фоне подготовки возможных новых ударов по Ирану. Перемещения затронули американские объекты в Иордании, Катаре и Кувейте, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников и осведомлённые источники.

Полностью покидать базы Вашингтон не собирается. По данным телеканала, на объектах планируют сохранить ограниченный контингент, в том числе для противовоздушной обороны и обеспечения безопасности. Представитель Центрального командования ВС США Тимоти Хокинс объяснил передислокацию необходимостью поддерживать боеготовность, но раскрывать подробности перемещений отказался.

Одновременно Вашингтон уменьшает число сотрудников дипломатических представительств. В Саудовской Аравии Госдепартамент распорядился об обязательном отъезде персонала, не задействованного в выполнении критически важных задач, и членов семей сотрудников. Американское посольство продолжит работу в сокращённом составе.

Причиной решения стали участившиеся нападения йеменских хуситов на объекты в Саудовской Аравии. По словам представителя Госдепартамента Томми Пиготта, атаки затронули гражданские аэропорты и другую инфраструктуру, привели к жертвам и серьёзным перебоям в транспортном сообщении. Ряд других американских дипмиссий в регионе также получил указания сократить персонал.

На этом фоне военное руководство США представляет Дональду Трампу варианты возобновления масштабных боевых действий против Ирана. По информации NBC News, обсуждаются разные сроки возможной операции, в том числе до и после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Однако окончательное решение не принято. При этом ранее Трамп публично обещал не атаковать Иран до голосования.

Похожие меры безопасности Вашингтон уже предпринимал в феврале, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана. Тогда значительную часть американских военнослужащих также переместили с ближневосточных баз из-за риска ответных атак. Позднее часть личного состава вернулась на прежние позиции.

Напомним, что США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс — возможные цели включают ядерные объекты, ракетные арсеналы и энергоинфраструктуру. Военные рассматривают трёхдневную кампанию, чтобы усилить давление на Тегеран и вынудить его к уступкам.