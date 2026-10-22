NYT: США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану после 3 ноября

США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану, которые могут нанести после выборов в американский Конгресс. Среди возможных целей — ядерные объекты, ракетные арсеналы и энергетическая инфраструктура. Об этом The New York Times сообщили американские чиновники и другие источники, знакомые с подготовкой операции.

Военные рассматривают сценарий трёхдневной кампании, которая, по их расчётам, должна усилить экономическое давление на Тегеран и заставить его пойти на уступки в переговорах. Американские и израильские силы активизировали учения, а глава Пентагона США Пит Хегсет на этой неделе обсудил возможную операцию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом президент США Дональд Трамп уже неоднократно откладывал подготовленные удары. В начале октября американские и израильские военные были близки к началу операции, но решение отменили в последний момент. Полное развёртывание американской группировки, включающей три авианосца, истребители и тысячи морских пехотинцев, ожидается к началу ноября.

Одной из возможных целей называют подземный ядерный объект Pickaxe Mountain. Трамп рассматривал применение против него авиабомбы MOAB массой около 10 тонн, однако специалисты сомневаются, что она сможет разрушить комплекс, расположенный глубоко в гранитных породах.

Тегеран предупреждает, что в случае новой атаки расширит список целей. По словам иранского аналитика Пеймана Салехи, ответный удар может затронуть нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, включая объекты Aramco, что способно спровоцировать рост мировых цен на энергоносители. Дипломатические переговоры продолжаются, однако Иран отказывается обсуждать свою ядерную программу на нынешнем этапе. Бывший представитель Пентагона по ближневосточной политике Дана Строул заявила, что предыдущие удары, санкции и морская блокада не заставили Тегеран пойти на существенные уступки.

Окончательное решение о новой операции пока не принято. По данным источников, на сроки могут повлиять промежуточные выборы в США, которые пройдут 3 ноября, а также политическая ситуация в Израиле.

А ранее газета Financial Times заявила, что Биньямин Нетаньяху готовил новую масштабную военную операцию против Ирана, однако Дональд Трамп выступил против её проведения перед промежуточными выборами в Конгресс. Израильская сторона рассчитывала начать удары ещё 10 октября. Источники газеты допускают, что США и Израиль могут вернуться к обсуждению совместной операции, если дипломатические переговоры с Тегераном не принесут результатов.