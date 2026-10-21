FT: Трамп заблокировал планы Нетаньяху по новым ударам по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовил новую масштабную военную операцию против Ирана, однако президент США Дональд Трамп выступил против её проведения перед промежуточными выборами в Конгресс. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, израильская сторона рассчитывала начать удары ещё 10 октября.

По информации издания, операция должна была продлиться несколько дней. В число потенциальных целей входили иранские ядерные объекты, электростанции и другие инфраструктурные сооружения. Нетаньяху поручил военным подготовиться к наступлению, но реализовать эти планы не удалось.

Решающим фактором стала позиция Вашингтона. Трамп дал понять израильскому руководству, что не намерен предпринимать шаги, способные привести к новому витку эскалации до выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября. В результате подготовленную операцию отложили.

При этом Нетаньяху продолжает добиваться возобновления ударов по Ирану и призывает американскую сторону «завершить начатое». По сведениям FT, во время недавнего визита главы Пентагона Пита Хегсета в Израиль американской стороне передали обновлённые данные о потенциальных целях на иранской территории.

Источники газеты допускают, что США и Израиль могут вернуться к обсуждению совместной операции, если дипломатические переговоры с Тегераном не принесут результатов. При этом окончательного решения о новых ударах, насколько известно, не принято.

Собеседники издания также не исключают, что разговоры о подготовке наступления используются как инструмент давления на иранские власти. По их оценке, угроза новой военной операции может быть призвана добиться уступок от Тегерана на переговорах.