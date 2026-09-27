Нетаньяху готовит обращение в МУС против Эрдогана из-за курдов и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить материалы для возможного обращения в Международный уголовный суд против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Израиле этим занимается межведомственная группа вместе с департаментом международного права. Об этом сообщил телеканал i24News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, материалы будут касаться действий турецких властей в отношении курдов, а также утверждений о финансировании Анкарой палестинского движения ХАМАС. i24News не приводит доказательств этих обвинений и отмечает, что речь пока идёт о подготовке юридического досье.

Распоряжение последовало на фоне действий турецкой стороны, которая ранее добивалась объявления Нетаньяху в международный розыск через Интерпол. Как утверждают источники телеканала, израильская сторона рассматривает подготовку дела в том числе как инструмент давления на Анкару.

Израиль может попытаться обратиться в МУС самостоятельно либо воспользоваться посредничеством другого государства. Ни Израиль, ни Турция не входят в число государств — участников Римского статута. В канцелярии Нетаньяху и Минюсте Израиля сведения о подготовке материалов пока не комментировали.

Сам Нетаньяху находится под действием ордера МУС с ноября 2024 года. Суд связывает дело с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в секторе Газа. Израиль отвергал предъявленные обвинения. На сайте МУС Нетаньяху по-прежнему указан как находящийся на свободе обвиняемый, в отношении которого действует ордер.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости привлекать к суду политиков, в отношении которых действуют международные ордера. Выступая в Стамбуле после речи Нетаньяху на Генассамблее ООН, президент Турции сказал, что таким политикам следует отвечать перед правосудием, а не выступать с международной трибуны. Турецкий лидер также подтвердил, что Анкара продолжит выступать против действий Израиля в секторе Газа.