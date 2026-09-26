Эрдоган указал Нетаньяху его место после визита в ООН с «кровожадным» гаджетом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен выступать не на трибуне ООН, а перед судом. Об этом турецкий лидер сказал на встрече с представителями бизнеса в Стамбуле, комментируя визит главы еврейского государства на Генассамблею с «кровожадным» гаджетом.

По словам Эрдогана, политики, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордера на арест, должны отвечать перед правосудием. Он заявил, что «место военных преступников» — это зал судебных заседаний, а не Генеральная Ассамблея ООН.

«Именно там они будут отвечать за совершённые ими убийства и пролитую кровь. Эти дни обязательно настанут», — сказал глава Турции.

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжит выступать против действий Израиля в регионе. Турецкий лидер считает, что без привлечения виновных к ответственности подобные события могут повторяться.