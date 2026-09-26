Эрдоган указал Нетаньяху его место после визита в ООН с «кровожадным» гаджетом
Эрдоган: Местом выступлений Нетаньяху является суд, а не трибуна ООН
Обложка © Getty Images / Stringer, © Getty Images / Sebastian Scheiner - Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен выступать не на трибуне ООН, а перед судом. Об этом турецкий лидер сказал на встрече с представителями бизнеса в Стамбуле, комментируя визит главы еврейского государства на Генассамблею с «кровожадным» гаджетом.
По словам Эрдогана, политики, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордера на арест, должны отвечать перед правосудием. Он заявил, что «место военных преступников» — это зал судебных заседаний, а не Генеральная Ассамблея ООН.
«Именно там они будут отвечать за совершённые ими убийства и пролитую кровь. Эти дни обязательно настанут», — сказал глава Турции.
Эрдоган также заявил, что Анкара продолжит выступать против действий Израиля в регионе. Турецкий лидер считает, что без привлечения виновных к ответственности подобные события могут повторяться.
Ранее стало известно, что во время выступления Нетаньяху на заседании Генассамблеи ООН часть дипломатов покинула зал. Делегации сделали это в знак протеста против позиции Израиля по конфликту в секторе Газа. А тем, кто остался, он показал пейджер и напомнил об операции израильских спецслужб против членов движения «Хезболла», когда в сентябре 2024 года в Ливане одновременно взорвались тысячи карманных пейджеров.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.