Десятки дипломатов покинули зал ГА ООН перед выступлением Нетаньяху

Десятки представителей иностранных делегаций покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда на трибуну поднялся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Демарш сопровождался возгласами неодобрения, из-за чего председатель заседания неоднократно призывал присутствующих соблюдать порядок.

После начала речи значительная часть мест в зале осталась пустой. При этом часть присутствующих встретила израильского премьера аплодисментами. Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль защищает в том числе интересы некоторых стран, представители которых покинули зал.

Дипломаты покинули зал ГА ООН перед выступлением Нетаньяху. Видео © un.org

Выступление проходило на фоне продолжающейся критики Израиля из-за боевых действий в секторе Газа и разногласий вокруг палестинского вопроса. Перед поездкой в Нью-Йорк Нетаньяху обещал использовать трибуну ООН для защиты политики Израиля и ответа на обвинения в адрес страны.

Нынешняя сессия Генассамблеи проходит на фоне жёстких споров вокруг ситуации в секторе Газа. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон с трибуны ООН назвал происходящее вокруг палестинского анклава «позорным спектаклем». Он заявил, что действующее перемирие не принесло ожидаемых изменений и подверг критике попытки представить ситуацию как полноценное наступление мира.