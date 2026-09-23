Макрон на Генассамблее ООН назвал ситуацию в Газе позорным спектаклем

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с резкой критикой ситуации вокруг сектора Газа, заявив, что действующее перемирие не привело к ожидаемым изменениям. Свои заявления французский лидер сделал на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Макрона, некоторые политики пытаются представить происходящее как наступление мира, однако реальная ситуация, по его мнению, остаётся далёкой от этого. Он заявил, что гуманитарные коридоры не были открыты в полном объёме, а проблемы жителей региона продолжают сохраняться.

«Некоторые упиваются мнимым миром. Но этот мир не открыл ни на секунду гуманитарные коридоры. Должны ли мы созерцать это зрелище, которое всем нам приносит стыд? Никогда!» — сказал президент Франции.

Макрон также обратил внимание на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Он заявил, что продолжающееся строительство израильских поселений, по его мнению, мешает реализации прав палестинцев.

При этом французский лидер подчеркнул, что Париж признаёт право Израиля обеспечивать собственную безопасность. Однако, по его словам, связывать безопасность страны с нарушением суверенитета других государств — ошибочный путь, который в дальнейшем может ударить и по самому Израилю.

«Те, кто считают, что безопасность Израиля можно построить за счёт нарушения суверенитета соседей, совершают роковую ошибку. Такой подход в конечном счёте ослабляет и безопасность самого еврейского государства», — отметил Макрон.

Выступление французского президента прозвучало на фоне продолжающихся международных споров вокруг ситуации в Газе и перспектив урегулирования конфликта. Вопросы гуманитарной помощи, условий перемирия и дальнейшего политического устройства региона остаются одними из главных тем обсуждения на международных площадках.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Турции Хакан Фидан назвал действия Израиля угрозой не только для региона, но и для всего мира. По его словам, ситуация вокруг Газы вышла за рамки локального конфликта и требует международного внимания. Турецкий министр также заявил, что гуманитарная помощь в сектор поступает недостаточными темпами, а переговорный процесс по прекращению боевых действий сталкивается с трудностями.