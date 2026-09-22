«Путь к миру стирается»: Израиль задумал этническую чистку на Западном берегу, заявили в ООН
Гутерриш заявил об угрозе этнической чистки палестинцев на Западном берегу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Действия Израиля на оккупированном Западном берегу уменьшают шансы на мирное урегулирование и, по оценке Антониу Гутерриша, создают угрозу этнической чистки. Об этом генсек ООН заявил, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Гутерриш связал ухудшение ситуации с насилием, перемещением палестинцев и дальнейшим расширением израильских поселений.
«Насилие, перемещение населения и расширение поселений со стороны Израиля на оккупированном Западном берегу (реки Иордан) разрушают путь к миру», — сказал он.
Глава всемирной организации подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранить перспективу урегулирования по формуле двух государств. По его словам, нельзя допустить, чтобы такой вариант решения израильско-палестинского конфликта исчез окончательно.
Ранее Life.ru сообщал, что Словения заблокировала совместное заявление Евросоюза с критикой планов Израиля по расширению поселений в районе E1 на Западном берегу. Документ не удалось принять от имени всех 27 стран объединения.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.