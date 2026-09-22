«Путь к миру стирается»: Израиль задумал этническую чистку на Западном берегу, заявили в ООН

Действия Израиля на оккупированном Западном берегу уменьшают шансы на мирное урегулирование и, по оценке Антониу Гутерриша, создают угрозу этнической чистки. Об этом генсек ООН заявил, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Гутерриш связал ухудшение ситуации с насилием, перемещением палестинцев и дальнейшим расширением израильских поселений.

«Насилие, перемещение населения и расширение поселений со стороны Израиля на оккупированном Западном берегу (реки Иордан) разрушают путь к миру», — сказал он.

Глава всемирной организации подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранить перспективу урегулирования по формуле двух государств. По его словам, нельзя допустить, чтобы такой вариант решения израильско-палестинского конфликта исчез окончательно.

Ранее Life.ru сообщал, что Словения заблокировала совместное заявление Евросоюза с критикой планов Израиля по расширению поселений в районе E1 на Западном берегу. Документ не удалось принять от имени всех 27 стран объединения.