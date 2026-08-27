Словения заблокировала заявление Евросоюза с критикой Израиля

Словения сорвала принятие совместного заявления стран Евросоюза с осуждением израильских планов по строительству поселений в районе E1 на Западном берегу реки Иордан. Из-за позиции Любляны документ не смогли выпустить от имени всех 27 государств ЕС, сообщает EUobserver.

Изначально Брюссель планировал опубликовать 23 августа заявление с общей позицией Евросоюза в ответ на решение Израиля объявить тендер на строительство около 1200 жилых единиц для поселенцев. Однако согласия всех стран добиться не удалось. В итоге глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с заявлением уже от собственного имени, что в дипломатическом протоколе имеет меньший вес, чем обращение от имени ЕС-27.

В словенском Министерстве иностранных и европейских дел подтвердили, что страна после консультаций не поддержала проект. Там объяснили это тем, что новый документ, по оценке правительства, «в этот момент не принёс бы дополнительной ценности». При этом Любляна заявила о неизменности своей позиции в пользу международного права и решения о создании двух государств.

Отмечается, что блокировка стала заметным изменением курса Словении после возвращения к власти премьер-министра Янеза Янши. Издание называет его новым союзником Биньямина Нетаньяху внутри ЕС: прежде израильский премьер регулярно рассчитывал на поддержку венгерского правительства Виктора Орбана при попытках смягчить общеевропейскую критику.

Каллас в опубликованном заявлении назвала планы по E-1 серьёзной угрозой перспективе решения о двух государствах. Реализация проекта предусматривает строительство примерно 3400 жилых единиц на территории около 12 квадратных километров и, по её оценке, способна разделить Западный берег на две части. Незадолго до этого против израильских планов выступили Германия, Австрия, Великобритания, Канада и Австралия. К соответствующему заявлению присоединилась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решение Любляны вызвало критику со стороны словенской оппозиции. Представители партий обвинили правительство Янши в отходе от прежнего внешнеполитического курса и потребовали объяснить, почему Словения отказалась поддержать общеевропейскую позицию.

Президент страны Наташа Пирц Мусар также заявила о необходимости поддерживать совместное заявление ЕС по расширению израильских поселений. Она подчеркнула, что международное право должно применяться одинаково ко всем государствам, а строительство поселений на Западном берегу, по её словам, противоречит этим нормам и осложняет достижение долгосрочного мира.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль допустил возможность введения санкционных мер в отношении Израиля со стороны Европейского союза. Политик подчеркнул, что вопрос применения ограничительных мер в текущей ситуации не является запретной темой для обсуждения. Он подтвердил факт применения Евросоюзом санкций в отношении израильских поселенческих организаций на Западном берегу реки Иордан.