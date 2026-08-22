Красная линия пройдена? В Германии допустили введение санкций ЕС против Израиля

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль допустил возможность введения санкционных мер в отношении Израиля со стороны Европейского союза. Политик подчеркнул, что вопрос применения ограничительных мер в текущей ситуации не является запретной темой для обсуждения.

«Новые санкции против Израиля не являются табу», — сказал он в интервью Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

Глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил факт применения Евросоюзом санкций в отношении израильских поселенческих организаций на Западном берегу реки Иордан (в израильской терминологии — Иудея и Самария). В свою очередь, Вадефуль допустил возможность распространения ограничительных мер на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, возглавляющего партию «Оцма Йехудит».

Разногласия вокруг дальнейшей судьбы Газы сохраняются и внутри израильского руководства. Ранее Life.ru писал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался считать предложенный Советом мира проект согласованным с Израилем и исключил вывод войск до разоружения ХАМАС. На этом фоне Турция, Египет и Катар обвинили Тель-Авив в угрозе срыва договорённостей по прекращению огня, заявив, что новые удары осложняют переход к следующему этапу мирного процесса.