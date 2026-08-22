Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:11

Красная линия пройдена? В Германии допустили введение санкций ЕС против Израиля

Глава МИД Германии Вадефуль: Новые санкции ЕС против Израиля не являются табу

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль допустил возможность введения санкционных мер в отношении Израиля со стороны Европейского союза. Политик подчеркнул, что вопрос применения ограничительных мер в текущей ситуации не является запретной темой для обсуждения.

«Новые санкции против Израиля не являются табу», — сказал он в интервью Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

Глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил факт применения Евросоюзом санкций в отношении израильских поселенческих организаций на Западном берегу реки Иордан (в израильской терминологии — Иудея и Самария). В свою очередь, Вадефуль допустил возможность распространения ограничительных мер на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, возглавляющего партию «Оцма Йехудит».

«Не заслуживают жизни»: Израильский министр требует убивать по 40 жителей Газы за ночь
«Не заслуживают жизни»: Израильский министр требует убивать по 40 жителей Газы за ночь

Разногласия вокруг дальнейшей судьбы Газы сохраняются и внутри израильского руководства. Ранее Life.ru писал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался считать предложенный Советом мира проект согласованным с Израилем и исключил вывод войск до разоружения ХАМАС. На этом фоне Турция, Египет и Катар обвинили Тель-Авив в угрозе срыва договорённостей по прекращению огня, заявив, что новые удары осложняют переход к следующему этапу мирного процесса.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Израиль
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar