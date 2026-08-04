Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в срыве договорённостей по Газе

Новые удары Израиля по сектору Газа поставили под угрозу дальнейшее выполнение договорённостей о прекращении огня, заявили Турция, Египет и Катар в совместном коммюнике. Страны-посредники считают, что действия израильской стороны после согласования «дорожной карты» фактически осложняют переход к следующему этапу мирного плана.

«Катар, Египет и Турция в качестве стран-посредников выражают решительное осуждение и протест в связи с продолжающимися нарушениями со стороны Израиля в секторе Газа, в частности в связи с нанесением ударов по медицинским учреждениям и медицинской инфраструктуре, а также в связи с причиняемыми в результате этого жертвами среди гражданского населения, включая женщин и детей, что представляет собой вопиющее нарушение международного права и норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

По оценке трёх стран, продолжение таких действий способно сорвать процесс деэскалации. Страны связали угрозу для соглашения с ситуацией после согласия ХАМАС и палестинских группировок с «дорожной картой» второго этапа, которая предусматривает в том числе ограничения в отношении вооружений.

Посредники призвали обеспечить безопасность гражданских лиц, медицинского персонала и гуманитарных организаций, а также не допускать перебоев с поставками помощи в сектор Газа. Они также обратились к международному сообществу с призывом добиваться от Израиля выполнения обязательств в рамках соглашения о прекращении огня.

Отдельно МИД Турции выступил с более резкой оценкой действий израильских властей. В Анкаре заявили, что гибель более 30 мирных жителей и удары по медицинским объектам вскоре после согласования «дорожной карты» показывают, что правительство Биньямина Нетаньяху, по мнению турецкой стороны, не демонстрирует намерения добиваться мира.

Турецкое внешнеполитическое ведомство также обвинило Нетаньяху в попытке сорвать инициативы посредников и призвало международное сообщество занять более жёсткую позицию для защиты норм международного права и гуманитарных принципов.

Напомним, ХАМАС и другие палестинские группировки согласились начать процесс учёта и складирования тяжёлого вооружения в секторе Газа. Решение стало частью проекта документа, который предусматривает контроль за оружием. В первую очередь планируется провести инвентаризацию вооружений, производственных объектов и складов. Также в документе указано, что учёт вооружений должен быть связан с постепенным выводом израильских войск из контролируемых ими районов сектора Газа. Срок может быть продлён международной комиссией, которая будет следить за выполнением договорённостей.