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31 июля, 02:41

ХАМАС согласился начать учёт и складирование тяжёлого оружия в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

ХАМАС и другие палестинские группировки согласились начать процесс учёта и складирования тяжёлого вооружения в секторе Газа. Решение стало частью проекта документа, который предусматривает контроль за оружием, военными объектами и тоннелями, сообщает телеканал Al Jazeera.

Согласно опубликованным положениям, в первую очередь планируется провести инвентаризацию вооружений, производственных объектов и складов. Само оружие пока не предполагается немедленно передавать третьей стороне – речь идёт о его учёте, хранении и контроле.

Организовать процесс должен национальный комитет, а подготовку графика его реализации предлагают завершить в течение 14 дней. Также в документе указано, что учёт вооружений должен быть связан с постепенным выводом израильских войск из контролируемых ими районов сектора Газа. Срок может быть продлён международной комиссией, которая будет следить за выполнением договорённостей.

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Ранее Life.ru писал, что ХАМАС выступил за участие России в качестве посредника в переговорах по сектору Газа. Зампред политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что палестинская сторона заинтересована в более активной роли Москвы. По его словам, главным препятствием остается позиция Израиля, который выступает против такого формата участия.

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Юния Ларсон
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