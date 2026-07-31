Трамп объявил о соглашении по полному разоружению ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённости, которая предусматривает полное разоружение ХАМАС и других вооружённых группировок в секторе Газа. Американский лидер назвал соглашение историческим шагом к установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе.

По словам Трампа, реализация плана будет проходить поэтапно. После разоружения боевых формирований Израиль должен начать вывод войск из сектора, а контроль за безопасностью перейдёт к Международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции.

«Сегодня Совет мира достиг договорённости исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех вооружённых группировок в секторе Газа. Это огромный шаг к обеспечению прочного мира и безопасности», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что управлять сектором Газа в дальнейшем должно новое палестинское правительство, которое будет взаимодействовать с Советом мира. По его словам, соглашение стало частью его 20-пунктного плана по урегулированию конфликта. Трамп также поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посреднические усилия и заявил, что угроза, возникшая после атаки 7 октября, больше не должна восстановиться. При этом детали договорённости, включая сроки реализации и механизм контроля за разоружением, пока не раскрыты.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о готовности продолжать удары по Ирану, несмотря на атаки на американские базы. Президент США отметил, что ответные действия Вашингтона будут продолжаться при необходимости.