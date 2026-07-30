Ливанскому миллиардеру грозит трибунал за госизмену после ужина с Нетаньяху

В Ливане разразился скандал вокруг влиятельного бизнесмена и политика Антуана Сахнави. Он поужинал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, и теперь ему грозит военный трибунал по обвинению в государственной измене.

Генпрокурор страны уже выдал ордер на арест миллиардера. Формальным поводом стало нарушение закона о бойкоте еврейского государства, который действует в Ливане с 1955 года. Через месяц дело передадут в военный суд.

Сахнави известен как сторонник нормализации отношений с Израилем. Он проживает в США вместе с Морган Ортагус, бывшим заместителем спецпосланника американского президента на Ближнем Востоке. По данным местных СМИ, именно он способствовал организации прямых переговоров между Бейрутом и Тель-Авивом при посредничестве Вашингтона.

Скандальный ужин состоялся 27 июля на мероприятии в отеле Four Seasons. Фотография, на которой Сахнави и его спутница сидят за одним столом с четой Нетаньяху, вызвала возмущение сторонников «Хезболлы». Более 20 адвокатов потребовали немедленного суда за «преступные связи с врагом». Это поставило в непростое положение президента Ливана, который выступает за продолжение мирных переговоров.

Напомним, генеральная прокуратура Ливана объявила в розыск банкира Антуана Сахнави на 30 дней после появления фотографии, где он сидит за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заподозрив его в контактах с Израилем и нарушении законодательства о бойкоте. Техническое бюро подтвердило подлинность снимка, и в случае необходимости дело может быть передано в военный суд для возможного ареста.