ХАМАС: Израиль препятствует участию России в переговорах по сектору Газа

Палестинская сторона заинтересована в том, чтобы Москва выступила посредником в процессе урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом рассказал зампред политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук в беседе с РИА «Новости». Ранее представители организации побывали в российской столице, где, среди прочего, обсуждали мирный план американского лидера Дональда Трампа.

Однако на пути к реализации такого сценария стоит серьёзное препятствие.

«Мы постоянно выступали за то, чтобы Россия стала одним из посредников в конфликте между палестинским сопротивлением во главе с ХАМАС и Израилем, однако израильская сторона неизменно отвергает это предложение», — пояснил спикер.

Политик уточнил, что решение о вступлении третьей стороны в переговоры не может быть односторонним.

«Любой посредник должен быть принят обеими сторонами. Никто не может навязать посредника в одностороннем порядке», — отметил член движения.

Именно поэтому более активное вовлечение российской дипломатии в дела региона остается под вопросом. По словам Марзука, «именно поэтому израильское несогласие препятствует более активной роли России в палестинском вопросе».

Таким образом, инициатива ХАМАС упирается в категорический отказ Иерусалима. Без согласия обеих сторон конфликта формат переговоров остается прежним, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны скоро будет контролировать уже 70% территории сектора Газа. Сейчас, по его словам, под контролем израильских военных находится больше 60%.