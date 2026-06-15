В Израиле ответили на возможные договоренности США и Ирана

Израиль не обязан выполнять соглашение между США и Ираном, потому что это независимое государство, которое не подчиняется Вашингтону. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Соответствующее заявление он опубликовал в X.

«Соглашение [американского лидера Дональда] Трампа не обязывает нас (Израиль, — Прим. Life.ru). Израиль — независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединённым Штатам. Мы (Израиль, — Прим. Life.ru) бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль не банановая республика», — написал Бен-Гвир.

По его словам, Израиль не участвовал в этом соглашении, оно не учитывает его безопасность и ни к чему его не обязывает. Бен-Гвир добавил, что Иерусалим не согласится ни на что меньшее, чем полное уничтожение «Хезболлы», и не будет уходить с территорий, которые уже заняли войска.

Ранее США, Иран и Пакистан подтвердили, что договорились о соглашении. Его планируют подписать 19 июня в Женеве. В рамках 60-дневного перемирия стороны обсудят ядерную программу Ирана. Кроме того, с 15 июня США снимают морскую блокаду Ирана, и прекращаются военные действия на всех фронтах, включая Ливан.