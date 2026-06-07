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Регион
7 июня, 13:30

Нетаньяху: Израиль вскоре возьмёт под контроль 70% сектора Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства, что армия страны скоро будет контролировать уже 70% территории сектора Газа. Сейчас, по его словам, под контролем израильских военных находится больше 60%.

«В секторе Газа мы со всех сторон подавляем ХАМАС, мы в настоящее время контролируем более 60% территории сектора, и вскоре достигнем 70%. Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас, и мы также ликвидируем их высокопоставленных командиров», — сказал премьер.

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Ситуация в секторе Газа остаётся хрупкой. Действующее с октября 2025 года соглашение о прекращении огня постоянно нарушается, что подтверждают регулярные авиаудары и обстрелы, приводящие к новым жертвам среди мирного населения. Политический процесс зашёл в тупик: Израиль заявляет о планах расширить контроль территории анклава, в то время как ХАМАС сохраняет влияние и отказывается от разоружения, а переговоры о втором этапе соглашения (полный вывод войск и восстановление) фактически забуксовали.

На этом фоне гуманитарная катастрофа продолжает усугубляться. Более миллиона человек живут в палатках среди руин, система здравоохранения разрушена, наблюдается острая нехватка воды, медикаментов и продовольствия. Зафиксировано уже более 3000 нарушений режима прекращения огня.

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Наталья Афонина
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