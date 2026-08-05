«Это не наш проект»: Нетаньяху жёстко ответил на мирный план по сектору Газа

Израиль не согласен с предложенным на минувшей неделе планом демилитаризации ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Глава правительства пояснил, что ознакомился с присланным проектом, но Израиль его не одобрил. «Президент Трамп думает, или его команда думает, что они могут заставить ХАМАС разоружиться и демилитаризовать Газу. Мы изучаем этот вопрос. Это был не наш проект», — приводит слова политик The Times of Israel.

Нетаньяху также исключил вывод армейских подразделений с текущих позиций в анклаве до тех пор, пока палестинская группировка не будет полностью обезоружена.

По данным газеты, документ, вызвавший споры, изначально не должен был согласовываться с израильской стороной. Он стал результатом отдельных консультаций с ХАМАС и продолжает план из 20 пунктов по прекращению конфликта, который еврейское государство приняло прошлой осенью.

Несмотря на возражения, Совет мира дал понять, что может вернуться к дискуссии. На встрече высокопоставленных представителей организации с Нетаньяху было объявлено об изменении условий вывода сил. Издание предупреждает, что такая подвижка в сторону требований Израиля «рискует лишить ХАМАС поддержки этого предложения».

Ранее премьер уже подтверждал разногласия с президентом США Дональдом Трампом по плану нормализации обстановки. Политик настаивает на полном разоружении группировки до начала восстановительного этапа. «У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю. ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован», — заявил он.

The Times of Israel отмечает недовольство представителей Совета мира и американских чиновников позицией еврейского государства. По их мнению, властям страны положения плана были известны уже несколько месяцев.

Со своей стороны, в ХАМАС неоднократно подчёркивали, что не сложат оружие, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит взятые на себя обязательства по ранее заключённому соглашению о прекращении огня.