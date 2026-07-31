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31 июля, 10:24

«Принципиально нового ничего нет»: Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС

Востоковед Звягельская: Разоружение ХАМАС в секторе Газа — крайне сложная задача

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разоружить ХАМАС и другие группировки в секторе Газа будет крайне сложно, считает руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Звягельская. Об этом она заявила, комментируя объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение.

По словам эксперта, ХАМАС сохраняет значительную поддержку внутри сектора Газа и за его пределами, располагает ресурсами и может пополнять свои ряды местной молодёжью. При этом пока неясно, кто и каким образом будет контролировать сдачу оружия. Дополнительные трудности создают другие действующие в анклаве группировки.

«Пока слова Трампа остаются декларацией достигнутых ранее соглашений. Принципиально нового здесь ничего нет. Однако задача разоружения ХАМАС представляется крайне сложной», — подчеркнула востоковед в интервью «Ридусу».

ХАМАС готов передать управление сектором Газа техническому комитету ООН
ХАМАС готов передать управление сектором Газа техническому комитету ООН

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о достижении договорённости, которая предусматривает полное разоружение ХАМАС и других вооружённых группировок в секторе Газа. Сам ХАМАС согласился начать учёт и складирование тяжёлого оружия.

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Борис Эльфанд
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