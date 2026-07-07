ХАМАС готов передать управление сектором Газа техническому комитету ООН

ХАМАС объявил о готовности отказаться от прямого управления сектором Газа и передать часть полномочий техническому комитету при поддержке ООН. Решение, о котором сообщили представители движения, стало частью договорённостей о прекращении огня с Израилем при посредничестве США.

Генеральный директор правительственного медиаофиса ХАМАС Исмаил аль-Тавабта заявил, что на своих местах останутся только технические специалисты, которые будут заниматься повседневными вопросами жизни анклава. Представители движения назвали этот шаг частью плана по восстановлению Газы.

«Только технический и рабочий персонал останется на своих должностях, чтобы управлять повседневными делами палестинского анклава», – сообщил аль-Тавабта.

При этом ХАМАС не уточнил, готова ли организация полностью отказаться от вооружений и передать функции безопасности международным силам. Представитель движения Хазем Кассем назвал решение «позитивным шагом вперёд» для выполнения соглашения о прекращении огня.

В Израиле инициативу оценили иначе. Министр иностранных дел страны Гидеон Саар заявил, что ХАМАС может пытаться сохранить влияние на сектор, передав гражданское управление технократам, но оставив за собой контроль над вооружёнными структурами.

«До тех пор, пока ХАМАС сохраняет оружие, любое гражданское правительство будет, разумеется, действовать под его диктовку», – написал Саар в соцсети X.

Пока неизвестно, приведёт ли объявленный шаг к реальному изменению системы управления в Газе. Стороны продолжают обсуждать дальнейшие условия реализации соглашения о прекращении огня.

Ранее Life.ru писал, что ХАМАС выступил за участие России в качестве посредника в переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа. Представитель движения Муса Абу Марзук заявил, что палестинская сторона заинтересована в расширении круга участников диалога, однако Израиль выступает против такого варианта. По его словам, посредник должен быть согласован обеими сторонами конфликта.