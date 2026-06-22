Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, участвовавшего в атаке 7 октября

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения «Нухба» в палестинском движении ХАМАС. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, он якобы руководил атакой на одно из поселений Израиля во время нападения 7 октября 2023 года.

Удар нанесли в пятницу по южной части сектора Газа совместно со Службой общей безопасности. Целью был Заки Юссеф Махмуд Абу Мустафа, руководивший одной из бригад элитного формирования.

По данным военных, Мустафа проник на территорию кибуца Нир-Оз во время событий осени 2023 года. В армейской сводке его действия характеризуют как участие в резне.

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что в последние месяцы ликвидированный играл важную роль в восстановлении боевого потенциала группировки. Он координировал серию нападений на израильские войска в анклаве.

Данная операция проходит на фоне корректировки общей стратегии безопасности еврейского государства. Министр обороны Исраэль Кац и премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявили о новой концепции удержания буферных зон.

Речь идёт о присутствии сил Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа. Такой подход, по мнению руководства страны, должен полностью исключить вражеские прорывы на израильскую территорию, подобные тому, что случился в 2023 году.

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС прорвали границу сектора Газа, нанеся массированный ракетный удар и проникнув в южные районы Израиля, где атаковали кибуцы и музыкальный фестиваль. В ходе нападения были убиты около 1200 человек, в основном мирные жители, и захвачены более 250 заложников, что спровоцировало немедленное объявление Израилем войны и начало операции «Железные мечи».