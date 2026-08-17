«Не заслуживают жизни»: Израильский министр требует убивать по 40 жителей Газы за ночь

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно убивать по 30-40 человек в секторе Газа и возобновить строительство израильских поселений. Свою позицию политик изложил в подкасте бывшего заложника ХАМАС Рома Браславски, сообщает Financial Times.

«Я думаю, нам следует совершать от 30 до 40 целенаправленных убийств за ночь — не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни», — заявил Бен-Гвир.

Министр также раскритиковал снижение интенсивности израильских операций на фоне попыток продвинуть американский мирный план. Он выступил за восстановление еврейских поселений по всему анклаву и поддержал «стимулирование эмиграции» палестинцев.

При этом разногласия вокруг дальнейшей судьбы Газы сохраняются и внутри израильского руководства. Ранее Life.ru писал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался считать предложенный Советом мира проект согласованным с Израилем и исключил вывод войск до разоружения ХАМАС. На этом фоне Турция, Египет и Катар обвинили Тель-Авив в угрозе срыва договорённостей по прекращению огня, заявив, что новые удары осложняют переход к следующему этапу мирного процесса.